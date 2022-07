Vlahovic: “Di Maria è un campione, dobbiamo conoscerci ma so che non sarà difficile”

Vlahovic in questa stagione avrà a disposizione gli assist di Chiesa, ma soprattutto di Angel di Maria. Il campione argentino è arrivato in questa finestra di mercato, porterà alla Juventus l’esperienza giusta per tornare a vincere in Italia e magari anche in Europa. Il serbo alla Gazzetta dello Sport ha parlato così del suo nuovo compagno di squadra

“Angel gioca da tanto tempo ad altissimo livello, è uno degli esterni più forti degli ultimi 20 anni e ha fatto benissimo dovunque è andato. Fino a poco tempo fa questi campioni li vedevo in tv, giocare con loro era il mio obiettivo quando ero bambino. Con Di Maria ci dobbiamo conoscere e capire un po’, ma sono sicuro che per lui non sarà difficile. Ha giocato con grandissimi attaccanti, sono io che devo chiedergli come mi devo muovere per farmi trovare. Quanti assist mi aspetto da Di Maria? Quando ho saputo che sarebbe arrivato ho subito pensato a quanti gol e assist possiamo fare insieme, perché anche io voglio far segnare lui”.

Foto: Twitter Juventus