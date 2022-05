Vlahovic: “Darò tutto per diventare un campione. Ringrazierò per sempre Prandelli. Juve? Dobbiamo tornare a vincere”

Dusan Vlahovic, attaccante della Juventus, è stato ospite presso la Sala Olimpica del Padiglione 1 del Salone del Libro di Torino in occasione della presentazione del libro, scritto dal giornalista Guido Vaciago, intitolato “Vlahovic, non finisce qui”. Il serbo ha rilasciato diverse dichiarazioni: “Mi piace il dna della Juve, questa voglia di combattere, di non mollare, di andare oltre il limite, fino alla fine. Sono un po’ così anch’io. Voglio dare tutto, non vorrei avere rimpianti. Darò tutto me stesso e spero di diventare un campione. Prandelli? Mi emoziona sempre, mio padre non avrebbe fatto ciò che ha fatto lui per me. Lo ringrazierò per tutta la vita, qualsiasi cosa per lui ci sono e ci sarò sempre. Sono veramente grato, spero di vederlo presto, di chiacchierare, fino ad ora è l’uomo sportivo più importante. Uno vero. Chiesa? Mi ha visto crescere, da ragazzino. Abbiamo condiviso tre anni alla Fiorentina, fortunatamente siamo di nuovo insieme. Si è infortunato quando sono arrivato, spero torni il prima possibile, lo conosciamo come calciatore. Non vedo l’ora di giocare con lui, per scendere in campo e lottare con lui, e vincere insieme. Futuro? Ho i miei obiettivi, che tengo per me. Chiari, in testa. Quello che sto immaginando io, alla fine sarà scritto da qualche parte, ma li terrei per me. Non mi piace parlare di queste cose, né con la mia famiglia, né con nessuno. Corro per arrivarci. Obiettivi Juve? C’è poco da aggiungere, sappiamo che la Juve vincerà sempre e vincerà per sempre, è l’unica cosa che conta e dobbiamo tornare su questa strada. C’è poco da parlare, dobbiamo tornare a vincere”.

FOTO: Twitter Juventus