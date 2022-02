Vlahovic: “Come Haaland e Mbappé? Non lo so, io penso solo al mio percorso”

Come Haaland e Mbappè? Non lo so, penso solo al mio percorso. Non ho ancora incontrato Dybala perché è con la Nazionale. Ma lui è un grandissimo calciatore poi, ripeto, deciderà il mister chi scenderà in campo e come. Qui sono tutti grandi campioni. Sono ancora un ragazzo e non sono ancora consapevole di quello che mi stia accadendo. Sono nella società più forte del mondo ed essere un modello per i più piccoli è un’emozione grandissima. Voglio che la Juve vinca. Solo insieme possiamo uscire da questa situazione in campionato. Ringrazio tutti i tifosi della Juventus che mi hanno accolto. Ringrazio Tomic, mio allenatore del Partizan che mi ha fatto esordire. Ringrazio la mia famiglia e non vedo l’ora di giocare con lo stadio pieno.”

FOTO: Twitter Juventus