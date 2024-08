Pareggio in extremis per la Juventus. La squadra di Thiago Motta non è andata oltre il 2-2 contro il Brest. L’attaccante bianconero Dusan Vlahovic ha commentato su Instagram la partita: “Ci vuole tempo, ma sono sicuro che saremo in grado di fare grandi cose. Il vostro supporto è fondamentale”.

Foto: Instagram Vlahovic