Vlahovic: “Chiedo scusa ai tifosi della Samp. Esulto sempre così, non ce l’avevo con loro”

Dusan Vlahovic, attaccante della Fiorentina e autore di una doppietta contro la Samp, è intervenuto così ai microfoni di Sky Sport dopo la gara del Ferraris: “Devo chiedere scusa ai tifosi della Sampdoria, penso che siano una grande tifoseria e venire qui a giocare dà tanta carica, sostengono la loro squadra sempre. Ma io esulto sempre così, l’ho fatto già cinque volte, e non ero rivolto a loro. Volevo dirlo, ho esultato sotto la curva di casa perché è lì che ho segnato. Non so se conoscete Depay, l’ho visto esultare e mi è piaciuto: non voglio provocare neanche fare gesti contro la mia squadra. Avrei caricato l’ambiente”, ha chiuso Vlahovic.

Foto: Twitter ufficiale Fiorentina