Vlahovic ai tifosi: “Se resto? Non è una domanda per me”

27/05/2025 | 22:26:48

Il futuro di Dusan Vlahovic è lontano dalla Juventus. Ha un contratto in scadenza tra poco più di un anno (30 giugno 2026), ingaggio da 12 milioni, e non sarà rinnovato.

Nella giornata di oggi, come riporta TuttoJuve, intercettato da dei tifosi bianconeri Vlahovic ha fatto trasparire grande nervosismo per quanto riguarda il proprio futuro in bianconero. A domanda diretta: “Dusan, rimani Dusan?” Il centravanti prima non ha risposto, prendendo tempo, per poi replicare: “Non è una domanda per me”.