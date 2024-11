Vlahovic: “Abbiamo lasciato due punti, la potevamo vincere”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il centravanti della Juventus, Dusan Vlahovic, ha così parlato dopo il pareggio per 1-1 contro il Lille: “Avevamo la partita sotto controllo in un campo difficile contro una squadra che gioca molto bene, abbiamo fatto una grande partita aggressiva. La potevamo vincere visto come eravamo messi, soprattutto dopo averla pareggiata. Peccato non esserci riusciti, penso che abbiamo lasciato due punti”.

Sul tiro parato da Chavalier: “Ha fatto una grandissima partita, gli faccio i complimenti. Fa parte del gioco, sono contento del gol, ma meritavamo di vincere potevamo farlo”.

Sulla classifica: “Siamo una squadra giovane, con un nuovo allenatore. Abbiamo cambiato tante cose, per molti di noi è la prima esperienza in Champions. Siamo soddisfatti, anche se potevamo fare molto di più soprattutto oggi. Peccato, ma andiamo avanti”.

