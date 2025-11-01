Vlahovic: “Abbiamo delle abitudini da cambiare. Sul 2-0 ci siamo abbassati troppo”

01/11/2025 | 23:15:00

Dusan Vlahovic, attaccante della Juventus, ha parlato a Sky dopo la vittoria a Cremona.

Queste le sue parole: “Abbiamo alcune abitudini che credo che dobbiamo cambiare perché ci siamo abbassati senza un motivo. Bisogna comunque fare i complimenti alla Cremonese ha giocato bene ma noi dovevamo continuare a pressarli e fare la nostra partita. Potevamo fare il secondo e il terzo goal, abbiamo avuto diverse occasioni. E’ stata una partita tostissima, compimenti alla Cremonese, ma l’importante è che abbiamo vinto. Già da domani lavoreremo per correggere quello che non va e guardiamo avanti che martedì si gioca”.

Foto: sito Juventus