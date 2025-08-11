Vlachodimos può lasciare il Newcastle: si lavora per il prestito al Siviglia

11/08/2025 | 14:20:43

Il Newcastle sta portando avanti la trattative per cedere in prestito Odysseas Vlachodimos al Siviglia. Stando a quanto riferito da The Athletic, il portiere classe ’94 è arrivato la scorsa estate dal Nottingham Forest per 20 milioni di sterline e adesso può lasciare, almeno temporaneamente, la causa bianconera. Inizialmente Vlachodimos non era un obiettivo dei Magpies e tutt’oggi non rientra nei piani del tecnico Eddie Howe per la prossima stagione.

Foto: Instagram Vlachodimos