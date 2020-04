Viviano: “Vorrei tornare a giocare. Potrei anche decidere di fare il dodicesimo”

Intervenuto ai microfoni di FirenzeViola.it, l’ex-portiere della Fiorentina, Emiliano Viviano – oggi svincolato – ha commentato la situazione che sta vivendo il nostro Paese: “Sto bene, in quarantena come tutti. Mi sono arrivati i dati dell’ospedale, che a Brescia ci sono stati zero morti, speriamo possa essere una buona notizia. Per ripartire bisogna capire il virus, e si fa fatica a capire chi prende bene, chi prende male. C’è chi non ce l’ha fatta, chi non ha sintomi. Tanta gente non può permettersi di rimanere a casa, ma bisogna stare attenti a ripartire. I calciatori su questo non hanno alcuna voce in capitolo, loro sottostanno a quello che gli viene detto. Non so se si ripartirà, un’idea può essere quella dei cinque cambi, visto che si prospettano tante partite, se si vuol finire. Tutti, se non tutti, quei calciatori che hanno contratto il virus, tranne rari casi, non hanno avuto problematiche. Penso a Sportiello, che ancora fatica a tornare negativo ma non ha sintomi. In campo poi subentra l’istinto. Futuro? Vorrei tornare a giocare, bisogna vedere come e quando. Magari posso anche fare il dodicesimo, seppur sarebbe la prima volta. Vediamo dove.”

Foto: Record