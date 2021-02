Viviano: “Mi aspettavo di più con l’arrivo di Prandelli. Vlahovic sta crescendo, aveva bisogno di tempo e fiducia”

14 punti in 14 partite per la Fiorentina dall’arrivo in panchina di Cesare Prandelli. Un trend inferiore rispetto a quanto si aspettava Emiliano Viviano, ex portiere della Viola, che attraverso le colonne del Corriere Fiorentino ha dichiarato: “Mi aspettavo di più io, come tutti i tifosi viola, come l’allenatore e come la società. Credo che questo momento difficile sia dovuto a molte cose, tra cui i cambi di panchina. Prandelli sta cercando la quadra e, rispetto a prima, ha dato un’idea di undici titolare. Adesso, a parte un paio di elementi che possono cambiare a seconda della gara o dell’avversario, sappiamo quali sono i giocatori sui quali punta”. Sempre sull’allenatore ha poi aggiunto: “Sta cercando la solidità difensiva. Prima non subire gol, poi farli. Anche perché se il reparto arretrato è solido, dà fiducia al resto del gruppo. Davanti, poi, hai qualità e una volta trovati gli equilibri dietro, il gol lo trovi. Poi sta crescendo Vlahovic: i suoi numeri tornano. È un ragazzo di qualità che aveva bisogno di fiducia e tempo. E dopo un periodo di appannamento, ha trovato un allenatore che gli ha fatto capire che punta su di lui”.

Foto: Record