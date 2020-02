Viviano, l’Inter e tutti i retroscena aspettando altri esami per Handanovic

Una sorpresa di buon mattino. Erano le 9,30 quando vi abbiamo anticipato come l’Inter avesse deciso di convocare Emiliano Viviano per le visite mediche all’Humanitas. Subito dopo l’idoneità al Coni, nel pomeriggio l’arrivo alla Pinetina per quello che potrebbe essere il primo allenamento con il nuovo club del portiere svincolato, almeno fino a giugno. Nuovo per modo di dire visto che si tratterebbe di un ritorno dopo la stagione 2011-2012. Viviano ha dimostrato a lungo di essere uno dei migliori specialisti italiani, è ancora abbastanza giovane per un ruolo come il suo (ha da poco compiuto 34 anni) e ha pagato indirettamente il rapido addio di Mihajlovic allo Sporting Clube, lo aveva seguito per il grande rapporto che c’è e non immaginava che molto presto Sinisa avrebbe risolto il contratto. Proprio quel Mihajlovic che lo rivorrebbe, dal prossimo primo luglio, a Bologna. Ma adesso esiste questa opportunità dopo aver sfiorato Fiorentina, Parma e Cagliari nelle ultime sessioni di mercato, il Milan aveva fatto un sondaggio. Cosa manca adesso per il nero su bianco? L’Inter vuole procedere a nuovi esami per Handanovic dopo il problema a una mano che lo ha costretto a saltare il derby e che potrebbe mettere il capitano nerazzurro nelle condizioni di non giocare le prossime partite. E’ una situazione delicata, l’Inter non vuole correre rischi e nello stesso tempo vuole tutelare Padelli malgrado una prestazione insufficiente contro il Milan. E non dimentichiamo che siamo ormai alla vigilia di Inter-Napoli, semifinale di andata di Coppa Italia, Padelli sarà ancora titolare. Il particolare va tenuto nella giusta considerazione. Ma se il club nerazzurro ha convocato Viviano per visite e tutte il resto significa che sta pensando a una soluzione necessaria considerati gli impegni imminenti, Europa League e Coppa Italia compresi. Viviano ha dato con entusiasmo la sua disponibilità, ora aspetta il via libera per quella che rappresenta per certi aspetti un risarcimento dopo le ultime vicissitudini. Palla all’Inter, Viviano in attesa. I test sono andati molto bene, non sarebbe ovviamente un problema economico visto che sull’ingaggio le parti sono arrivate a un rapido accordo.

Foto: Record