Viviano-Inter, gli aggiornamenti. E una data precisa

Emiliano Viviano resta in orbita Inter. Una decisione definitiva verrà presa tra domani e più probabilmente giovedì. Non fosse altro perché domani si gioca Inter-Napoli, semifinale di andata di Coppa Italia, è normale che il club nerazzurro voglia lasciare tranquillo Padelli destinato a essere nuovamente titolare dopo il derby. Nel frattempo arriveranno notizia più dettagliate e precise sul rientro di Samir Handanovic. Ecco perché bisognerà portare un po’ di pazienza, Viviano resta in orbita Inter.

Foto: Record