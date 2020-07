Viviano: “Ho dato la mia disponibilità alla Reggina, trattativa in corso”

Ve l’avevamo anticipato, la Reggina dopo aver ufficializzato Menéz continua ad avere l’occhio vigile sul calciomercato, e uno degli obiettivi per la porta è Emiliano Viviano. Lo stesso portiere ex Sampdoria, ha ammesso l’interesse del club amaranto nei suo confronti, ma anche il suo verso la squadra di Reggio Calabria neo promossa in Serie B, al quale ha dato la disponibilità.

“Non vorrei sbilanciarmi, visto che c’è una trattativa in corso da qualche settimana. Quello che posso dirvi è che ho dato la mia disponibilità alla Reggina, adesso bisogna attendere i prossimi passaggi per capire quello che succederà. Non è questione di categoria, anche perchè Reggio Calabria è una piazza importante, ma solo attendere per capire se questa situazione si può concretizzare“.