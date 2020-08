Viviano è in Turchia: domani le visite con il Fatih Karagumzuk

Emiliano Viviano è in Turchia, pronto per una nuova esperienza. Domani il portiere svincolato, un passato con Inter, Samp e Bologna tra le altre, svolgerà le visite mediche con il Fatih Karagumzuk, club di Istanbul fresco di promozione. E poi firmerà il contratto per una stagione con opzione.

Foto: sito Samp