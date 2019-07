Viviano e il Toro: A Bola conferma. Gli scenari

Dalle nostra indiscrezione del 14 luglio alle conferme di A Bola stamattina. Emiliano Viviano resta in orbita Toro, semplicemente perché i granata cercano un portiere di livello da affiancare a Sirigu. E apprezzano molto Viviano che, tra l’altro, ha un eccellente rapporto con l’attuale titolare granata. In una stagione lunga e ricca di impegni si avverte la necessità di avere due specialisti allo stesso livello, anche per essere pronti in caso di contrattempi fisici. Ora il Toro è concentrato sull’Europa League, la qualificazione sarebbe un motivo in più per definire l’operazione Viviano, oggi allo Sporting ma destinato a lasciare Lisbona.

Foto Record