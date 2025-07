Vivarini si presenta al Pescara: “La Serie B è un campionato bello ed equilibrato. Obiettivo? Lo terrò per me”

12/07/2025 | 21:11:37

Vincenzo Vivarini si è presentato oggi come nuovo allenatore del Pescara.

Queste le sue parole: “Sono molto contento, sapete l’affetto che ho per il Pescara che per me non è solo una squadra ma un simbolo per tutto l’Abruzzo. Ovunque vado in regione, tutti hanno come punto di riferimento il Pescara. Quando sono stato chiamato ho sentito subito un grande orgoglio, inizio questa avventura con tanto entusiasmo e porto il mio lavoro a servizio di questa società. Adesso devo lasciare l’emozione alle spalle perchè bisogna solo lavorare. Il Pescara per la sua storia ha reso orgogliosi tutti gli abruzzesi e per me è un impegno di grande responsabilità sedermi su questa panchina, ma sono sicuro che riusciremo a fare qualcosa di importante. Ho sempre accettato il mio passato come una grande esperienza, le cose negative insegnano e ti danno risposte”.

“Ho fatto un lungo percorso da quando sono partito proprio da Pescara, la mia gratitudine al Delfino è immensa, e ora ho un bagaglio importante che metto a disposizione di questa squadra. Il Pescara l’anno scorso ha dimostrato valori importanti, merito di mister Baldini in primis per unione, spirito di squadra e mentalità vincente. C’è tanto da salvare di quella eredità, è un valore aggiunto ripartire da queste basi e da questo spirito. Ovviamente servirà lavorare moltissimo, perchè la B è un campionato molto diverso e durissimo. La B è il campionato più bello, c’è molto equilibrio nonostante l’avvento delle società straniere che non hanno problemi di spese. Ma non è detto, vedi Samp e Palermo lo scorso anno, che poi solo con i soldi arriveranno i risultati. Ci saranno tanti problemi, sarà importante come li affronteremo e come poi li risolveremo. Dobbiamo avere una squadra pronta a sudare e a migliorarsi giorno dopo giorno. Ma ci faremo trovare pronti”.

