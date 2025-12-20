Vivarini e il Bari: mossa azzardata con il senno di prima

20/12/2025 | 13:30:40

Vincenzo Vivarini e il Bari: il giorno dell’annuncio abbiamo pensato e raccontato che sarebbe stata una mossa azzardata. Una minestra riscaldata figlia di un rapporto tra il direttore sportivo Magalini e l’allenatore conosciuto ai tempi di Catanzaro. Ma non si può decidere, in una piazza così prestigiosa, in base ai ricordi dei tempi che furono. Le situazioni cambiano, prima di sostituire Caserta il Bari avrebbe dovuto ponderare la scelta sul secondo allenatore della stagione. Senza dimenticare che Vivarini, fresco reduce dall’esonero di Pescara, sarebbe tornato in una città dove aveva perso una finale playoff di Serie C, non proprio una passeggiata di salute. Ma il Bari si è fidato di Magalini e ha deciso di procedere: subito cinque schiaffi a Empoli, uno stentato pareggio a Castellammare di Stabia, il pari in rimonta contro il Pescara senza capitalizzare la superiorità numerica, l’uomo in più non sfruttato a Bolzano per un altro misero punto, il tonfo interno di ieri contro il Catanzaro. Non parliamo di gioco perché offenderemmo gli amanti del calcio. Il resto è sotto gli occhi di tutti: povero Bari, ogni scelta è una disgrazia col senno del prima, non esiste peggiore cosa che affidare le chiavi a chi (il direttore prima dell’allenatore) ha mandato l’auto a pochi passi dal burrone. Si può fare meglio? Peggio è impossibile, è difficile trovare squadra così incapace di proporre il minimo sindacale.

Foto: sito Bari