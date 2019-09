Vivarini-Bari, tutto confermato: dalla sorpresa di ieri mattina all’annuncio ufficiale

Vincenzo Vivarini è ufficialmente il nuovo allenatore del Bari, tutto confermato rispetto a quanto vi avevamo anticipato in esclusiva e a sorpresa a partire da ieri mattina. Successivamente vi abbiamo svelato che oggi l’ex tecnico dell’Ascoli avrebbe firmato il contratto biennale (confermata anche la durata contrattuale) con il club pugliese. Di seguito il comunicato: “SSC Bari rende noto l’accordo biennale tra la Società biancorossa e il tecnico Vincenzo Vivarini che assumerà l’incarico di Responsabile Tecnico della Prima Squadra. Vivarini, nato ad Ari, provincia di Chieti, il 2 gennaio ’66, dopo una carriera da attaccante, sceglie di allenare nei primi anni 2000, collaborando con il tecnico Maurizio Sarri allora guida del Pescara. Da allenatore in prima, nella stagione 2009-10, conquista una insperata promozione dalla D alla Lega Pro Seconda Divisione con il Chieti chiudendo al 6° posto alla prima tra i professionisti. Dopo l’esperienza all’Aprilia, portata fino ai play-off, viene chiamato a guidare la formazione del Teramo dove in tre anni conquista una storica promozione con gli abruzzesi (successivamente annullata da sentenza della giustizia sportiva). In Cadetteria ha guidato il Latina, l’Empoli e, nella passata stagione, l’Ascoli. A mister Vivarini un caldo benvenuto nella famiglia Bari”.