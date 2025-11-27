Vivarini: “Al Bari per chiudere un cerchio, io e il club abbiamo la stessa voglia di vincere”

27/11/2025 | 17:38:42

Vivarini ha parlato ai canali ufficiali del Bari: “Il mio ritorno è un cerchio che si deve chiudere, ci tengo a rendere felice questa piazza. Ho questa possibilità e dobbiamo essere bravi a sfruttare questa situazione, è difficile trovare una piazza più bella di Bari. Adesso ci vorrà tanta intelligenza, dobbiamo cercare di mantenere le cose che ci sono. Dobbiamo dare continuità alle cose positive e piano piano apporteremo delle modifiche che possono apportare serenità a questa squadra. In tutte le situazioni che possiamo migliorare dobbiamo farlo, qua bisogna vincere, questa è una piazza che ha le mie stesse ambizioni. Bisogna avere la capacità di essere bravi in campo, bisogna sapersi difendere e aggredire, ci vorrà tempo, adesso tanto lavoro e poche chiacchiere. La Serie B è il campionato più bello in assoluto, puoi battere tutte le squadre, bisogna essere bravi e organizzati, niente ci è precluso. Dovrà esserci un’unione tra squadra e club per arrivare ai risultati”.

foto sito bari