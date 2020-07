Il tecnico del Bari, Vivarini, ha parlato ai microfoni di Rai Sport dopo la sconfitta in finale playoff contro la Reggio Audace: “Il gol di Antenucci era regolare? L’ho già rivisto, il fallo di mano al limite l’ha fatto il difensore dentro l’area di rigore. Tutto l’anno si si sono lamentati degli arbitri e io non l’ho mai fatto. E’ chiaro che un episodio di questo livello, in una partita del genere, condiziona tantissimo le cose. Va bene così, ma dispiace tantissimo. Abbiamo fatto gol ma accettiamo il verdetto sul campo. Cosa cambia questa sconfitta? Cambia tanto, dispiace tanto, ma si va avanti”.

FOTO: Twitter Empoli