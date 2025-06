Vittoria pirotecnica del Borussia Dortmund: 4-3 contro il Mamelodi Sundowns

21/06/2025 | 20:15:50

Il Borussia Dortmund ha conquistato una vittoria entusiasmante, 4‑3, contro i Mamelodi Sundowns. Gara giocata a mezzogiorno, ora locale.



Un avvio shock per i tedeschi: Ribeiro approfitta di una disattenzione difensiva e punisce Gregor Kobel con un sinistro preciso. Al 16′ pareggio del Borussia con Felix Nmecha. Al 34′, bomber Guirassy porta avanti i tedeschi con un colpo di testa su assist di Brandt, che ribalta il match ma prima della pausa, ecco il primo gol di Jobe Bellingham per il 3‑1.

Il gioiello del match: esordio da titolare e gol da applausi, una mezza rovesciata.

Nella ripresa, sembra calare il sipario sul match, al 59′ autorete di Khuliso Mudau (Sundowns) per il 4-1.

Ma occhio agli africani che non mollano. Al 62′ Rayners insacca il 4‑2

Il bomber sudafricano accorcia le distanze con una zampata su corner, riaprendo la contesa. Al 90′, Lebo Mothiba punisce nuovamente Kobel con un destro potente, rendendo il finale incandescente. Ma vince il Borussia, che rischia di buttare tutto nel finale ma riesce ad ottenere i 3 punti in una gara meravigliosa. Il Dortmund ha dimostrato grande reattività, recuperando subito dallo svantaggio iniziale e chiudendo il primo tempo sul 3‑1. Nel secondo tempo, i Sundowns non si sono arresi: i due gol di Rayners e Mothiba hanno testimoniato carattere e qualità offensiva della squadra sudafricana .

Foto: X Borussia