Vittoria legale per Balotelli: l’Adana Demirspor dovrà versargli circa 3 milioni di euro

04/06/2025 | 21:29:48

Mario Balotelli ha vinto una battaglia legale nella causa intentata contro il suo ex club turco, l’Adana Demirspor, per inadempimento contrattuale. La disputa, scaturita da presunti stipendi non pagati, si è risolta a favore del calciatore, che vedrà riconosciuto un indennizzo di 3.150.000 euro. Questa cifra rappresenta la somma degli emolumenti non percepiti durante la sua permanenza nel club turco.

Foto: Instagram Genoa