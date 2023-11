Wayne Rooney: arriva la prima vittoria all’esordio da allenatore del Birmingham

Il debutto di Wayne Rooney come allenatore del Birmingham City è stato coronato da un successo vibrante per 2-1 contro lo Sheffield Wednesday nella 14° giornata di Championship, segnando l’inizio di una nuova era per il club. Nella sua prima partita sulla panchina, Rooney ha dimostrato non solo la sua abilità tattica, ma anche la capacità di ispirare i suoi giocatori.

La squadra ha risposto positivamente alla sua guida, portando a casa i tre punti con una performance convincente. La vittoria segna un momento significativo per Rooney, il quale, dopo una lunga carriera da calciatore, si sta rapidamente adattando al ruolo di allenatore.

Il Birmingham City sembra beneficiare della sua esperienza e della sua visione, aprendo prospettive promettenti per il futuro. I tifosi ora guardano con entusiasmo alle sfide che attendono la squadra sotto la guida di un’icona del calcio britannico.

Foto: Instagram Rooney