Vitor Roque si racconta: “Al Palmeiras mi sono ritrovato, in Europa sono arrivato acciaccato”

28/11/2026 | 09:59:18

Il brasiliano ripercorre il difficile periodo vissuto tra Barcellona e Betis e spiega quanto sia stato importante il ritorno in patria. Ora, con il Palmeiras, si prepara alla terza finale di Copa Libertadores della sua carriera, con l’obiettivo di conquistare finalmente il trofeo. Vitor Roque si è ritrovato al Palmeiras, dopo un’esperienza europea che non ha rispettato le aspettative. A 21 anni, l’attaccante brasiliano guarda al passato senza nascondere le difficoltà incontrate tra Barcellona e Betis, ma anche con la consapevolezza di aver ritrovato in Brasile le condizioni per esprimere nuovamente il proprio potenziale. Nell’intervista concessa ad AS da San Paolo, il giocatore ha raccontato: “Sono arrivato in Europa acciaccato”. Roque ha spiegato di aver portato con sé dalla precedente esperienza all’Athletico Paranaense una lesione alla sindesmosi, un problema fisico che avrebbe richiesto un intervento chirurgico. Il dolore e le difficoltà di adattamento non gli hanno permesso di rendere come avrebbe voluto. Anche il successivo passaggio al Betis non gli ha consentito di ritrovare la continuità sperata. Il ritorno al Palmeiras ha rappresentato un nuovo inizio. “Al Palmeiras mi sono ritrovato”, ha raccontato l’attaccante, ringraziando l’allenatore Abel Ferreira e la dirigenza per la fiducia ricevuta in un momento complicato. Il sostegno dell’ambiente è stato importante per ritrovare serenità e fiducia. Nella stagione precedente aveva realizzato 20 gol, conquistando anche riconoscimenti individuali e tornando al centro dell’attenzione del calcio brasiliano. Il percorso recente, però, non è stato privo di ostacoli. Alcuni problemi fisici hanno condizionato la sua continuità durante l’anno, costringendolo a lavorare per recuperare la migliore condizione. Adesso l’obiettivo è farsi trovare pronto per la finale di Copa Libertadores, in programma il 28 novembre: per Roque sarà la terza occasione di conquistare il trofeo, dopo le due finali perse con l’Athletico Paranaense nel 2022 e con lo stesso Palmeiras nel 2025″.

foto: instagram Palmeiras