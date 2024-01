Vitor Roque, bloccato il tesseramento: si attende l’OK della Liga

Il Barcelona sta aspettando che Vitor Roque riceva il via libera da parte della Liga, così dapoter debuttare contro il Las Palmas giovedì prossimo. Come raccontato da Mundo Deportivo , il Barça approfitterà della clausola offerta dal Regolamento, dopo il lungo infortunio di Gavi. Si tratta dell’articolo 77, che chiarisce che un club in difficoltà, come nel caso del Barcellona, può utilizzare fino ad un massimo dell’80% del costo del giocatore infortunato, proprio Gavi in questo caso. Se non fosse per questo infortunio, il Barcellona non potrebbe iscrivere alcun nuovo giocatore durante questo mercato invernale a causa del superamento dei limiti del fair play finanziario. Mundo Deportivo sottolinea che è importante ricordare che la sua registrazione avrà un impatto sul limite di costo della rosa, che sarà annunciato all’inizio del 2024. Come indicato nell’articolo 77 di cui sopra, è chiaro che quanto utilizzato ora per Vitor Roque dovrà essere restituito nella stagione successiva.

Foto: Instagram Vitor Roque