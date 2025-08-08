Ufficiale: Vitor Reis del Manchester City in prestito al Girona

08/08/2025 | 14:25:46

“Il Girona FC e il Manchester City FC hanno raggiunto un accordo per il trasferimento fino alla fine della stagione del difensore brasiliano Vitor Reis, 19 anni. Il nuovo centrale del Girona si distingue per una combinazione di potenza fisica, buon gioco aereo e criterio nella uscita palla. Nato a São José dos Campos (San Paolo, Brasile) nel 2006, ha mosso i primi passi nel mondo del calcio in un’accademia della sua città natale. A soli 10 anni è stato ingaggiato dal Palmeiras, squadra con cui ha debuttato come professionista. Considerato uno dei giovani talenti più promettenti del calcio brasiliano, nella sua prima stagione ha disputato 22 partite ufficiali e segnato due gol, dimostrando maturità, solidità difensiva e una grande capacità di leadership nonostante la sua giovane età. Le sue prestazioni in Brasile hanno attirato l’attenzione del Manchester City FC, che lo ha ingaggiato nel gennaio 2025 e con cui ha firmato un contratto fino al giugno 2029. Ora arriva in prestito al Girona FC per continuare a crescere in un campionato esigente come LaLiga EA Sports. Benvenuto a Montilivi, Vitor!”

Foto: sito Girona