Vitor Barreto: “Conte numero uno della tattica, Lukaku tanta roba”

L’Inter vince 2-0 nell’amichevole di questa mattina contro il Gozzano grazie alle reti di Politano e Lukaku. Della formazione ospite faceva parte anche Vitor Barreto, attaccante classe ’85 con un passato in diverse squadre di Serie A, tra cui il Bari di Antonio Conte, oggi proprio allenatore dei nerazzurri. Al termine della gara, il brasiliano ha parlato ai microfoni di Sky Sport: “Sono contento, anche perché era tanto che non giocavo ed ero un po’ imballato. Conte è un fenomeno. Sono felice sia arrivato all’Inter, ora cambierà un po’ di cose. Io sono interista e spero si possa vincere qualcosa. Le punte si trovano bene con Conte perché sulla tattica è il numero: è un martello , gli attaccanti avranno tante palle gol. L’Inter ha una bella squadra, aspettiamo la prima di campionato per capire come stiano. Lukaku è tanto roba. E l’Inter poi gioca bene“.

Foto: twitter ufficiale Inter