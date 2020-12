Vitor Baia (vice pres. Porto): “La Juventus è tra i migliori club al mondo. Sarà difficile”

Il vice presidente del Porto, l’ex portiere Vitor Bahia, ha parlato tramite il sito del club lusitano del sorteggio che vedrà agli ottavi di Champions la sfida alla Juventus.

Queste le sue parole: “In questa fase del torneo qualsiasi avversario sarà complicato. Ci è capitata la Juventus e su di essa dobbiamo concentrarci. È una grande squadra, lo sappiamo tutti, una delle migliori al mondo. Ma siamo preparati, da gennaio inizieremo a preparare questa doppia sfida ai bianconeri. Sono ottimista per natura, per me il Porto è al di sopra di ogni squadra. Non abbiamo paura, siamo fiduciosi”.

Foto: Logo Porto