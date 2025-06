Vitinha: “Vincere la Champions è stato indescrivibile. Mondiale? Combatteremo la stanchezza”

15/06/2025 | 11:06:12

Vitinha ha parlato della stagione del PSG, pronto a iniziare l’avventura al Mondiale per Club: “Siamo contenti di quello che abbiamo fatto, vincere la Champions League è indescrivibile”, ha detto il portoghese. “Ma non finisce qui. Poi c’è stata la Nations League, e ora abbiamo il Mondiale per Club. È un’impresa senza sosta. È difficile dopo una stagione come questa, dopo così tante partite, dopo aver viaggiato, con la nazionale e con il club, sia per noi che per gli altri club. Stiamo cercando di combattere la stanchezza” le parole riportate da Footmercato.

Foto: X Vitinha