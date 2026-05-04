Vitinha: “Sono diventato un giocatore e una persona migliore grazie al PSG”

04/05/2026 | 17:35:12

Vitinha ha parlato ai canali ufficiali della UEFA: “Sarebbe un grave errore se non fossi cresciuto e progredito sotto molti aspetti, e se non fossi diventato una persona e un giocatore migliore in questi quattro anni. Se mi chiedete di paragonare il Vitinha del 2022 al Vitinha di oggi, sento di essermi evoluto su entrambi i fronti, e ne sono felice. Tengo molto ai trofei che ho vinto con il club, ma ciò che è ancora più importante è chi sono diventato e chi continuo a diventare, perché è un processo. Sono molto contento di tutto ciò che sono diventato qui al Paris Saint-Germain”.

Foto: Instagram PSG

