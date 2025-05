Vitinha: “PSG-Inter sarà la partita più importante della mia vita, loro non partono favoriti”

21/05/2025 | 14:25:26

Il centrocampista del PSG Joao Vitinha è stato intervista durante il media day per la finale di Champions League con l’Inter: “Questa finale di Champions League significa molto, sarà la partita più importante della mia carriera finora. Spero che ce ne siano ancora altre, ma non si sa mai. Ecco perché bisogna dare il massimo. Loro più esperti? Non credo però che questo dia loro un vantaggio. Abbiamo una squadra giovane, ma siamo comunque arrivati ​​fin qui. Se la Champions League fosse sempre vinta dalla squadra più esperta, sapremmo chi ha vinto fin dall’inizio”.

Foto: X Vitinha