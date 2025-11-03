Vitinha: “PSG e Bayern sono le più forti d’Europa. I dettagli faranno la differenza”

03/11/2025 | 16:03:22

Vitinha ha presentato in conferenza stampa la partita tra PSG e Bayern Monaco: “Siamo pronti, sarà una partita molto intensa. Entrambe le squadre vogliono il pallone, ci saranno duelli ovunque e il risultato si deciderà nei dettagli. Non vediamo l’ora di giocare. Il Bayern e il PSG sono le due migliori squadre d’Europa. Loro sono in una forma fantastica, ma anche noi arriviamo bene, nel solco di quanto fatto la scorsa stagione”.

Foto: Instagram PSG