Vitinha premia Donnarumma: “Il vero MVP”

30/04/2025 | 09:45:28

È stato Vitinha a ricevere il premio di MVP dalla UEFA nella semifinale di andata di Champions League vinta dal Paris Saint-Germain contro l’Arsenal per 1-0 all’Emirates Stadium. Ma, con grande umiltà, il centrocampista portoghese ha voluto dedicare il riconoscimento a un altro protagonista del match: Gianluigi Donnarumma. Pochi minuti dopo la fine della partita, Vitinha ha pubblicato una foto sul suo profilo X (ex Twitter) che lo ritrae sorridente insieme al portiere italiano, accompagnata da un messaggio chiaro: “Il vero MVP”, con Donnarumma in primo piano a stringere il trofeo

Foto: X Vitinha