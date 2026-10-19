Vitinha: “Pallone d’Oro? Sarebbe giusto se andasse a qualcuno del PSG. Yamal? Uno dei migliori al mondo”

19/10/2026 | 16:36:42

Alla vigilia della sfida più attesa dell’intera League Phase della Champions League, il centrocampista del PSG Vitinha si è espresso su diversi temi in conferenza stampa.

Sul Pallone d’Oro: “Credo che sarebbe giusto se lo vincesse un giocatore del PSG. Sarà difficile sapere chi lo vincerà perché ci sono alcuni giocatori eccezionali che potrebbero vincerlo, come Yamal e Mbappé”.

Su Yamal: “Non direi che abbiamo paura. È uno dei migliori giocatori al mondo. Quello che fa è incredibile, è eccezionale. È interessante giocare contro questo tipo di giocatore, ma non solo contro di lui. Prima affronteremo una grande squadra, non solo Lamine”.

Sulla supersfida contro il Barça che può definirsi una finale anticipata: “È ancora troppo presto. È ottobre. Sappiamo come cambiano le cose durante la stagione. La verità di ottobre non è la stessa di marzo. È sempre una grande partita, una delle migliori che possiamo fare con le due migliori squadre d’Europa (con il Bayern). Non vediamo l’ora di giocare questa partita. Arriva in una fase in cui tre punti possono contare. Siamo ancora desiderosi di mostrare a che livello siamo”.

Foto: Instagram PSG