Vitinha: “Mi sento il cavallo del Genoa. Cercavo fiducia, De Rossi ci trasmette voglia di vincere”

29/03/2026 | 18:30:14

Vitinha ha parlato del momento del Genoa a Sky Sport: “Sono qui da due anni e mezzo, cercavo fiducia e qui mi sono sentito come a casa. Mi sono sentito bene e felice, determinato a cercare continuità di rendimento, gol e assist. De Rossi cerca di trasmetterci sempre la sua voglia di vincere e giocare bene. La Juve è una big, ma in Serie A ormai sono quasi tutte grandi squadre, ce la giocheremo anche contro la Juve. Io come un cavallo? Il cavallo è un animale che mi piace da sempre, da quando ero bambino. E qui al Genoa mi sento libero di correre e giocare”.

Foto: Instagram Vitinha