Vitinha: “Mi ispiro a Iniesta e Modric. Il 2025 è stato quasi perfetto”

30/12/2025 | 13:10:35

Annata strepitosa per Vitinha del PSG. In un’intervista a Marca, il giocatore ha parlato delle figure che hanno ispirato il suo stile: “Senza dubbio Iniesta è stato il mio modello principale, un esempio di eleganza e intelligenza tattica. E poi Luka Modric, ovviamente. Questi due giocatori hanno segnato il mio modo di vedere il calcio”.

Una chiara eredità dai grandi nomi delle più grandi rivali spagnole. Nonostante i successi, Vitinha non vuole fermarsi: “Possiamo parlare di una stagione perfetta? Quasi. Peccato per la Coppa del Mondo per club che ci è sfuggita, ma il 2025 è stato un anno eccezionale. Ora dobbiamo continuare su questa strada, puntare ancora più in alto e, se possibile, migliorare i sei trofei conquistati”.

Foto: sito PSG