Vitinha: “La Nord spinge, De Rossi mi ispira, ci salveremo di sicuro”

15/11/2025 | 14:00:53

Vitinha, attaccante del Genoa, ha parlato a La Repubblica sul momento dei Grifoni e sul nuovo allenatore De Rossi.

Queste le sue parole: “I nostri tifosi ci faranno volare, ho fiducia nel nuovo allenatore. La Nord spinge, De Rossi mi ispira, ci salveremo di sicuro. Questi ultimi risultati sono tanto importanti. Venivamo da una fase in cui non riuscivamo a fare punti. Farne quattro in due partite in una settimana ti dà un po’ di fiducia, ancora più voglia di lavorare e questo per il gruppo è troppo importante”.

Foto: Instagram Vitinha