Vitinha: “Il 2025 è stato perfetto, ora vogliamo migliorare. Al PSG nessuno è indispensabile”

30/12/2025 | 22:10:14

Vitinha ha commentato il grande momento vissuto con la maglia del PSG, salutando il 2025 con un post su Instagram: “Il 2025 è stato un anno perfetto, o quasi, e sono molto felice di aver disputato una stagione così buona con tutta la squadra. Ora dobbiamo continuare su questa strada, o andare oltre e, se possibile migliorare questi sei titoli. Nessuno è indispensabile al PSG. Direi che in questa squadra siamo tutti indispensabili o nessuno lo è”.

Foto: Instagram PSG