Vitinha: “Goncalo Ramos è uno dei migliori al mondo per media reti. Non ha avuto troppo spazio al PSG”

25/12/2025 | 19:00:18

Vitinha si è espresso così su Goncalo Ramos, le parole del centrocampista del PSG riportate da Footmercato: “Lui ha una personalità e una resilienza straordinarie. Penso che abbia un atteggiamento incredibile a questo livello; è davvero molto forte, e questa sarà la sua qualità principale: la sua mentalità e la sua testa. Non è facile gestire il poco tempo a disposizione, nonostante i successi della squadra. Gonçalo non ha avuto molte occasioni di giocare e, pur non essendo titolare nella maggior parte delle partite degli ultimi due anni, entra come sostituto e ottiene sempre risultati eccellenti. Quando è chiamato in causa, segna gol, non si arrende mai, lotta sempre, lavora come nessun altro ed è un esempio per tutti. Tutti i giovani calciatori che sognano di diventare professionisti dovrebbero prendere Gonçalo come esempio. La migliore qualità che possono sviluppare e padroneggiare è la mentalità, la resilienza, la volontà di dare sempre il massimo e, alla fine, nessuno può criticarli. Le statistiche parlano da sole: è uno dei giocatori al mondo con la migliore media gol a partita. Ogni volta che gioca o entra come sostituto, segna, anche quando le cose non vanno bene. Tutto questo è il risultato del duro lavoro”.

Foto: Instagram PSG

