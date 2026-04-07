Vitinha: “Ekitike? Ottimo attaccante. Il PSG non era il contesto giusto per lui qualche anno fa”

07/04/2026 | 15:30:58

Il centrocampista del PSG, Vitinha, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Liverpool, parlando anche del connazionale Ekitike.

Queste le sue parole: “È un ragazzo fantastico, mi è piaciuto molto l’anno trascorso con lui. Ha moltissime qualità ma, purtroppo, non era il contesto giusto per lui. Ha fatto girare le cose a suo favore. Speriamo che domani non giochi bene, ma gli auguro tutto il meglio… tranne che in queste due partite”.

Foto: sito PSG