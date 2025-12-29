Vitinha: “E’ stato l’anno migliore della mia carriera. La notte della vittoria di Champions indimenticabile”

29/12/2025 | 12:30:34

Il centrocampista del PSG, Vitinha, ha parlato a Sky Sport soffermandosi sul 2025 del club francese.

Queste le sue parole: “È stato l’anno migliore della mia carriera, abbiamo vinto quasi tutto con club e nazionale”.

Un momento da scegliere? “Senza dubbio la finale di Champions. Mia sorella ha realizzato questo video fantastico di una giornata perfetta, i tifosi saltavano, cantavano, il terzo gol… Tutto fantastico”.

Un anno da film, cosa ti ha trasmesso Luis Enrique? “È stato un mentore per me, ha cambiato la mia vita e la mia carriera. Mi ha dato tanto e sta continuando a farlo, è un allenatore e una persona fantastica”.

Foto: sito PSG