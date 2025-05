Vitinha: “Dembelé è da Pallone d’Oro. Donnarumma il migliore al mondo”

29/05/2025 | 11:07:20

Il calciatore del PSG, Vitinha, ha parlato alla Gazzetta dello Sport, in vista della finale di Champions League contro l’Inter.

Queste le sue parole: “L’esperienza sarà un fattore chiave della finale di Champions? Non credo, – anche se siamo una squadra più giovane, siamo comunque riusciti ad arrivare in finale. E non è scritto da nessuna parte che sia sempre la squadra con più esperienza che vince la Champions. L’Inter è una grande squadra, sarà una partita difficile, ma siamo pronti. Pallone d’Oro? Secondo me Dembélé lo meriterebbe già adesso. Però la stagione non è ancora finita e spero che la finale di Champions lo aiuti a imporsi. Ad essere sincero penso che la chiave di questa stagione stia nel fatto che sia nata una vera squadra, con un vero leader come Luis Enrique. E tra i giocatori, è chiaro che Dembélé spicca per le sue qualità”.

Il PSG è migliore di quello dell’anno scorso? “Sì e lo avevamo annunciato che avremmo fatto tutto il necessario per migliorare. Quest’anno siamo più squadra, più un collettivo. Non è stato facile, perché all’inizio, soprattutto in Champions, facevamo fatica a fare gol. Ci mancava solo quello. Quando ci siamo sbloccati però abbiamo preso fiducia, guadagnando più certezze nel nostro gioco, e abbiamo fatto il salto di qualità».

Su Donnarumma: “Gigio è stato uno dei protagonisti della nostra stagione. Ci ha salvati varie volte, contro Arsenal, Aston Villa e Liverpool. Quando gioca così è il miglior portiere al mondo. È un piacere e un privilegio giocare con lui”.

Foto: X Vitinha