Vitinha: “Andare via dal PSG sarebbe una sciocchezza, voglio una carriera stabile”

05/03/2026 | 12:00:06

Intervistato da Canal 11, Vitinha ha parlato anche del suo futuro al PSG: “Non sono ingenuo. Sono più orientato verso una carriera stabile. Guadagno già molto bene qui in Europa, in un grande club. Raddoppiare o triplicare quello stipendio non mi renderebbe più felice. Sento che la gente mi apprezza molto e sento di essermi guadagnato questo affetto. Amo stare qui al PSG, e anche la mia famiglia. Sarebbe una sciocchezza andarmene. Mi sento molto bene qui al PSG“.

Foto: Instagram PSG