Vitinha: “Abbiamo vinto una finale importante con un po’ di fortuna, Safonov è stato incredibile”

17/12/2025 | 23:58:42

Intervenuto ai canali ufficiali del PSG Vitinha ha commentato il trionfo all’Intercontinentale: “È una sensazione incredibile. Era una finale davvero importante e l’abbiamo vinta. È stata dura, abbiamo lavorato sodo e ora siamo molto felici. Sentiamo di aver fatto un buon lavoro, con tanto duro lavoro e anche un pizzico di fortuna, ma è quello di cui avevamo bisogno. Anche Safonov è stato incredibile! I tifosi? Ci sono sempre, anche qui in Qatar ci sono, ci hanno aiutato. Siamo stati fortunati a scegliere la loro squadra per i calci di rigore, questo è importante, e fortunatamente tutto è andato per il verso giusto per permetterci di vincere”.

Foto: Instagram PSG

