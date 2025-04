Vitinha: “Abbiamo mostrato la nostra voglia di finale. Ci sono persone che non ci credono, ma non importa”

29/04/2025 | 23:35:33

Intervenuto ai microfoni di Canal+, il centrocampista del PSG, Vitinha, ha così parlato dopo la vittoria per 1-0 contro l’Arsenal: “È molto difficile venire a vincere qui, lo avevamo già visto a ottobre. Abbiamo fatto una grande partita, anche se non abbiamo avuto il possesso come al solito. È questo che mostrano le grandi squadre. Bisogna sapersi adattare”, ha esordito l’ex Porto.

E ha aggiunto: “Avremmo potuto segnare di più, ma siamo felici del risultato. Eravamo sicuri di poter fare una partita del genere. Ci sono persone che non ci credono, ma non ci importa. I tifosi sono incredibili. Siamo tutti uniti. Non è finita, dobbiamo fare una grande partita al Parco dei Principi. No, non è una rivincita personale. È la squadra: abbiamo fatto una grande prestazione collettiva, abbiamo mostrato la nostra voglia di andare in finale”.

Foto: Instagram Vitinha