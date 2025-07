Vitik è arrivato a Bologna: è l’erede di Beukema

04/07/2025 | 14:19:28

Il post Beukema a Bologna è iniziato, Vitik è arrivato in città in questi minuti dopo l’operazione costata agli emiliani 15 milioni di euro. Arrivato dallo Sparta Praga, Vitik, è considerato uno dei prospetti più interessanti del calcio ceco, è reduce da una stagione da protagonista: ha collezionato ben 42 presenze complessive, di cui 13 in Champions League, e ha segnato quattro gol in campionato.

foto: Instagram Vitik