Viti ha aspettato il Cagliari, ora è in chiusura il ritorno alla Samp

30/07/2026 | 16:40:19

Mattia Viti è a un passo dal ritorno alla Samp. Il difensore centrale di proprietà del Nizza è stato un obiettivo del Palermo che ha poi preferito virare a sorpresa sullo svincolato Federico Barba. Anche il Cagliari lo aveva sondato, ma poi il club di Giulini ha chiuso per Kofler del Sudtirol (esclusiva del 21 maggio). E così Viti ha accettato di buon grado il ritorno alla Samp, siamo ai dettagli.

foto: x samp