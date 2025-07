Viti: “A Firenze ho trovato un ambiente stimolante, ideale per crescere. Con Pioli si lavora sodo, vogliamo essere subito pronti”

16/07/2025 | 15:47:46

Mattia Viti, nuovo difensore della Fiorentina, ha parlato ai microfoni ufficiali del club esprimendo tutta la sua soddisfazione per l’inizio della nuova esperienza in maglia viola: ” L’inizio è stato davvero positivo. Mi sto ambientando velocemente grazie anche all’accoglienza del gruppo, che mi ha fatto subito sentire parte integrante della squadra. Qui si lavora con grande intensità, ma c’è anche spazio per il sorriso: i compagni scherzano spesso, il clima è molto positivo”. Sul lavoro quotidiano, il difensore ha confermato i ritmi serrati degli allenamenti: “Non ci siamo praticamente mai fermati, ma è giusto così. Stiamo mettendo benzina nelle gambe e minuti utili in vista della stagione. Le amichevoli arriveranno presto e dobbiamo farci trovare pronti”. Grande apprezzamento anche per il tecnico Stefano Pioli e il suo staff: “È un piacere lavorare con loro. Sono sempre disponibili, hanno voglia di ridere e scherzare, ma quando si tratta di allenarsi, diventano subito seri e professionali. È un ambiente stimolante, ideale per crescere”.

Foto: Instagram Fiorentina