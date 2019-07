Attraverso un comunicato sul proprio sito, la Viterbese ha ufficializzato la risoluzione con il Direttore Sportivo Pagni. Questa la nota del club: “La A.S. Viterbese Castrense comunica la risoluzione consensuale del contratto del Direttore Sportivo Danilo Pagni. A lui vanno il ringraziamento per il lavoro svolto e per la professionalità mostrata e i migliori auguri per il futuro”.

Foto: Sito Viterbese